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Вести.Ru
Вести.Ru

Тихановская сделала заявления по возвращению в Белоруссию и связям с Россией

Светлана Тихановская вернется в Белоруссию, как только почувствует себя в безопасности. Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила, что она безумно любит свою родину. 37-летняя женщина добавила, что никаких попыток связаться с ней со стороны Москвы не было.В источнике
С чего всё началось
Объявившая о победе на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции
, что вернется на родину, когда будет чувствовать себя в безопасности.
РЕН ТВ05:37
Подробнее о событии
РБК

Тихановская назвала условие возвращения в Белоруссию

РБК07:57
RT на русском

Тихановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию

RT на русском06:23
Газета.Ru

Тихановская рассказала, когда вернется на родину

Газета.Ru05:42
РИА Новости

Тихановская рассказала, когда сможет вернуться в Белоруссию

РИА Новости06:02
Комсомольская правда

Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь

Комсомольская правда05:55
Интерфакс

Тихановская пообещала вернуться в Белоруссию

Интерфакс06:05
ТАСС

Тихановская назвала условие своего возвращения в Белоруссию

ТАСС05:39

Глава МИД Белоруссии заявил, что страна преодолеет санкции ЕС

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президентская кампания и выборы в Белоруссии «определенно не соответствовали принципам свободных выборов», и напомнил, что ЕС готовит точечные санкции против властей республики.
Глава МИД Белоруссии заявил, что страна преодолеет санкции ЕС
ФАН08:21

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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