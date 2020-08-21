Тихановская сделала заявления по возвращению в Белоруссию и связям с Россией
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Светлана Тихановская вернется в Белоруссию, как только почувствует себя в безопасности. Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила, что она безумно любит свою родину. 37-летняя женщина добавила, что никаких попыток связаться с ней со стороны Москвы не было.В источнике
С чего всё началось
Объявившая о победе на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции
, что вернется на родину, когда будет чувствовать себя в безопасности.
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