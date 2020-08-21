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Вести.Ru
Вести.Ru

Тихановская сделала заявления по возвращению в Белоруссию и связям с Россией

Светлана Тихановская вернется в Белоруссию, как только почувствует себя в безопасности. Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила, что она безумно любит свою родину. 37-летняя женщина добавила, что никаких попыток связаться с ней со стороны Москвы не было.В источнике
С чего всё началось
Объявившая о победе на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции
, что вернется на родину, когда будет чувствовать себя в безопасности.
РЕН ТВ05:37
Подробнее о событии
RT на русском

Тихановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию

RT на русском06:23
Интерфакс

Тихановская пообещала вернуться в Белоруссию

Интерфакс06:05
ТАСС

Тихановская назвала условие своего возвращения в Белоруссию

ТАСС05:39
URA.Ru

Тихановская назвала условие, при котором вернется в Беларусь

URA.Ru06:00
Комсомольская правда

Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь

Комсомольская правда05:55
Газета.Ru

Тихановская рассказала, когда вернется на родину

Газета.Ru05:42
РИА Новости

Тихановская рассказала, когда сможет вернуться в Белоруссию

РИА Новости06:02

В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.
Газета.Ru04:41
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Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
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Дмитрий Чернышенко поддержал идею реконструкции стадиона «Пенза»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поддержал идею реконструкции стадиона «Пенза» с целью создания современной специализированной учебно-тренировочной базы для регбийного клуба «Локомотив-Пенза».
PenzaNews07:11

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомостивчера в 13:32
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