Тихановская сочла необходимым иностранное вмешательство в события в Белоруссии
Тихановская отказалась признавать итоги выборов, на которых победу одержал Лукашенко, и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным Лукашенко сочли ЕС и США. До 24 сентября европейские страны планируют ввести санкции против Минска.В источнике
С чего всё началось
Тихановская: ситуация в Белоруссии требует незамедлительного международного вмешательства
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в пятницу о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для преодоления кризисной ситуации в республике.
ТАСС05:22
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Тихановская призвала к международному вмешательству в ситуацию в Белоруссии
Московский Комсомолец05:00