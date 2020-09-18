Царьград 8

Тихановская отказалась признавать итоги выборов, на которых победу одержал Лукашенко, и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным Лукашенко сочли ЕС и США. До 24 сентября европейские страны планируют ввести санкции против Минска.