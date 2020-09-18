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Известия
Известия

Тихановская сочла необходимым иностранное вмешательство в события в Белоруссии

Тихановская отказалась признавать итоги выборов, на которых победу одержал Лукашенко, и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным Лукашенко сочли ЕС и США. До 24 сентября европейские страны планируют ввести санкции против Минска.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Тихановская: ситуация в Белоруссии требует незамедлительного международного вмешательства

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в пятницу о необходимости незамедлительного вмешательства международного сообщества для преодоления кризисной ситуации в республике.
ТАСС05:22
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Светлана Тихановская уверена, что ситуация в республике требует незамедлительного международного вмешательства

Эхо Москвы05:32
ТАСС

Тихановская: ситуация в Белоруссии требует незамедлительного международного вмешательства

ТАСС05:22
Московский Комсомолец

Тихановская призвала к международному вмешательству в ситуацию в Белоруссии

Московский Комсомолец05:00
Национальная служба новостей

Тихановская требует «международного вмешательства» по Белоруссии

Национальная служба новостей05:11
Известия

Тихановская сочла необходимым иностранное вмешательство в события в Белоруссии

Известия05:05
Коммерсантъ

Тихановская в СПЧ ООН попросила международного вмешательства в Белоруссии

Коммерсантъ05:15
RT на русском

Тихановская призвала к «международному вниманию» к Белоруссии

RT на русском04:59

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
РИА Новости02:31
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Парк «Тучков буян» в Петербурге создадут по проекту бюро «Студия 44»

Победителем открытого международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга стало российское бюро "Студия 44", работавшее в консорциуме с бюро из Нидерландов West 8.
РИА Новости05:59
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45