Тихановская сочла необходимым иностранное вмешательство в события в Белоруссии
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Тихановская отказалась признавать итоги выборов, на которых победу одержал Лукашенко, и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным Лукашенко сочли ЕС и США. До 24 сентября европейские страны планируют ввести санкции против Минска.В источнике
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Тихановская призвала к международному вмешательству в ситуацию в Белоруссии
Московский Комсомолец05:00