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Известия
Известия

Тихановская сочла необходимым иностранное вмешательство в события в Белоруссии

Тихановская отказалась признавать итоги выборов, на которых победу одержал Лукашенко, и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным Лукашенко сочли ЕС и США. До 24 сентября европейские страны планируют ввести санкции против Минска.В источнике
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Rambler News Service

Тихановская потребовала международного внимания к ситуации в Белоруссии

Rambler News Service05:12
Известия

Тихановская сочла необходимым иностранное вмешательство в события в Белоруссии

Известия05:05
ТАСС

Тихановская: ситуация в Белоруссии требует незамедлительного международного вмешательства

ТАСС04:57
Московский Комсомолец

Тихановская призвала к международному вмешательству в ситуацию в Белоруссии

Московский Комсомолец05:00
RT на русском

Тихановская призвала к «международному вниманию» к Белоруссии

RT на русском04:59
БИЗНЕС Online

Тихановская заявила, что ситуация в Беларуси требует незамедлительного международного вмешательства

БИЗНЕС Online04:58
Царьград

Тихановская призвала власти к диалогу. И тут же потребовала срочного международного вмешательства

Царьград05:00

Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо ранее заявленных 5%, напоминает «Газета.ру».
Известия04:38
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Юрий Гемпель не удивлён репортажу NBC

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что не удивлён тому, что было сказано американскими СМИ по поводу Крыма.
Pravda.Ru04:48

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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NVIDIA подарит Watch Dogs: Legion покупателям видеокарт GeForce RTX 30

В последнем трейлере с туром по Лондону альтернативного будущего прекрасно видно, как отражается окружение и цвета в лужах и других зеркальных или блестящих поверхностях: NVIDIA также обещает игровые оптимизации в драйверах Game Ready, приложении GeForce Experience и поддержку HDR для Watch Dogs: Legion.
3DNews04:15
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