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РБК
РБК

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.В источнике
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РБК

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

РБК02:28
РИА Новости

Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки

РИА Новости02:19
Коммерсантъ

Тихановская призвала продолжать забастовки в Белоруссии

Коммерсантъ01:45
RT на русском

Тихановская призвала рабочих продолжить акции

RT на русском01:54
ТАСС

Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки

ТАСС01:33
Известия

Тихановская призвала белорусских рабочих продолжить забастовки

Известия01:32
Znak.com

Тихановская призвала рабочих белорусских предприятий продолжать забастовки

Znak.com01:17
КП - Беларусь

«Забастовки – легальное и мощное оружие»: Тихановская обратилась к работникам заводов

КП - Беларусь03:04

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомостивчера в 10:14
5,5K

В Севастополе Главнокомандующий ВМФ возложил цветы к Вечному огню

Утром вместе командующим Черноморским флотом Игорем Осиповым, врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, главой Крыма Сергеем Аксёновым, Николай Евменов возложил цветы к Вечному огню на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
Вести.Севастопольвчера в 06:28
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
11

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
11

Ирина Дубцова призналась, что сделала пластику

Своим визитом к пластическому хирургу Ирина весьма расстроила некоторых поклонников, которые считали, что добиться превосходной физической формы и тонкой талии Дубцовой удалось благодаря усердным занятиям в спортзале.
Discover2402:57
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Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижнийвчера в 11:40
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Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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