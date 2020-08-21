Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.В источнике
С чего всё началось
Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение
, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.
РБК02:28
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Тихановская призвала продолжать забастовки в Белоруссии

Коммерсантъ01:45
URA.Ru

Оппозиция Беларуси нашла способ свергнуть Лукашенко

URA.Ru02:23
RT на русском

Тихановская призвала рабочих продолжить акции

RT на русском01:54
РБК

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

РБК02:28
ТАСС

Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки

ТАСС01:33
Известия

Тихановская призвала белорусских рабочих продолжить забастовки

Известия01:32
Znak.com

Тихановская призвала рабочих белорусских предприятий продолжать забастовки

Znak.com01:17
КП - Беларусь

«Забастовки - легальное и мощное оружие»: Тихановская обратилась к работникам заводов

КП - Беларусь03:04

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
1K

Глава антикоррупционной прокуратуры Украины подал в отставку

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что подал в отставку, текст приказа с подписью главы офиса генпрокурора от 21 августа он опубликовал в своем Facebook.
РИА Новости05:36

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
30

Парламент Белоруссии потребовал от ЕС не вмешиваться в дела республики

По информации агентства БЕЛТА, главы парламента августа отметили, что ряд европейских чиновников сделали политические заявления, которые граничат с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.
RuNews24.ru05:57
9

Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионатвчера в 13:38
1