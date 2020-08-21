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РБК
РБК

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.В источнике
С чего всё началось
Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение
, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.
РБК02:28
Подробнее о событии
Газета.Ru

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

Газета.Ru07:39
РИА Новости

Тихановская выступила за расширение забастовок

РИА Новости02:19
URA.Ru

Оппозиция Беларуси нашла способ свергнуть Лукашенко

URA.Ru02:23
РБК

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

РБК02:28
RT на русском

Тихановская призвала рабочих продолжить акции

RT на русском01:54
ТАСС

Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки

ТАСС01:33
Znak.com

Тихановская призвала рабочих белорусских предприятий продолжать забастовки

Znak.com01:17
КП - Беларусь

«Забастовки - легальное и мощное оружие»: Тихановская обратилась к работникам заводов

КП - Беларусь03:04

В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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Грузия заинтересована в возобновлении авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра по вопросам урегулирования отношений Грузии с РФ Зураб Абашидзе заявил, что воздушное авиасообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.
Газета.Ru04:41
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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомостивчера в 13:32
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