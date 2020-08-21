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РБК
РБК

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.В источнике
С чего всё началось
Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение
, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.
РБК02:28
Подробнее о событии
РБК

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

РБК02:28
РИА Новости

Тихановская призвала рабочих расширять забастовки

РИА Новости02:19
Znak.com

Тихановская призвала рабочих белорусских предприятий продолжать забастовки

Znak.com01:17
Коммерсантъ

Тихановская призвала продолжать забастовки в Белоруссии

Коммерсантъ01:45
ТАСС

Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки

ТАСС01:33
Известия

Тихановская призвала белорусских рабочих продолжить забастовки

Известия01:32
RT на русском

Тихановская призвала рабочих продолжить акции

RT на русском01:54
КП - Беларусь

«Забастовки - легальное и мощное оружие»: Тихановская обратилась к работникам заводов

КП - Беларусь03:04

Отличить коронавирус от гриппа позволяет тест на потерю обоняния

Британские ученые заявили, что главными симптомами коронавируса являются потеря вкуса и обоняния, сообщается на сайте королевского колледжа Лондона Исследователи опросили пациентов с подозрением на коронавирус Так, у 59 наблюдалась потеря вкуса и обоняния, позже у них диагностировали коронавирус, а еще 18% опрошенных жаловались на похожие симптомы, однако в итоге они оказались не больны.
Live2401:08
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ФСБ пресекла работу группы подпольных оружейников из трех регионов

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы подпольных оружейников из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей и закрыли пять мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Взгляд.ру02:45

Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета03:55
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Следствие по делу физика Кудрявцева приостановлено из-за его болезни

Дело физика Кудрявцева Бывший сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Кудрявцев был задержан летом 2018 года.
Интерфакс01:22
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Четыре боевых модуля «Охотник» покажут на форуме «Армия»

Напомним, что разработка челябинского предприятия боевой модуль «Охотник» впервые был представлен на форуме «Армия-2018», после чего он получил развитие в нескольких модификациях для разных видов боевых машин.
ТК Звезда03:30

Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 07:46
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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В очереди на жилье стоит 7 тысяч саратовских сирот

Спикер регионального парламента Александр Романов отметил роль участия органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации программ по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Регион 6403:54