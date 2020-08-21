Отличить коронавирус от гриппа позволяет тест на потерю обоняния

Британские ученые заявили, что главными симптомами коронавируса являются потеря вкуса и обоняния, сообщается на сайте королевского колледжа Лондона Исследователи опросили пациентов с подозрением на коронавирус Так, у 59 наблюдалась потеря вкуса и обоняния, позже у них диагностировали коронавирус, а еще 18% опрошенных жаловались на похожие симптомы, однако в итоге они оказались не больны.