Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок
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Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок
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Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.В источнике
С чего всё началось
Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение
, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.
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