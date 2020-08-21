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Евразия Daily
Евразия Daily

Белорусская оппозиция просит рабочих продолжать забастовки

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала рабочих промышленных предприятий страны продолжать забастовки. Соответствующее видеообращение она распространила сегодня, 21 августа.В источнике
С чего всё началось
Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение
, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.
РБК02:28
Подробнее о событии
Газета.Ru

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

Газета.Ru07:39
РБК

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок

РБК02:28
Znak.com

Тихановская призвала рабочих белорусских предприятий продолжать забастовки

Znak.com01:17
РИА Новости

Тихановская выступила за расширение забастовок

РИА Новости02:19
RT на русском

Тихановская призвала рабочих продолжить акции

RT на русском01:54
ТАСС

Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать и расширять забастовки

ТАСС01:33
URA.Ru

Оппозиция Беларуси нашла способ свергнуть Лукашенко

URA.Ru02:23
КП - Беларусь

«Забастовки - легальное и мощное оружие»: Тихановская обратилась к работникам заводов

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В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

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РИА Новости02:14
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В Симферополе ограничат подачу воды

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Российская газета07:08
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