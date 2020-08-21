В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.