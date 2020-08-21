Белорусская оппозиция просит рабочих продолжать забастовки
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала рабочих промышленных предприятий страны продолжать забастовки. Соответствующее видеообращение она распространила сегодня, 21 августа.В источнике
С чего всё началось
Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение
, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.
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