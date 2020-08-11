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Инфорос
Инфорос

Тихановская в видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в размещенном на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из республики, отметив, что это ее самостоятельное решение.В источнике
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ТАСС

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

ТАСС04:36
Телеканал 360°

Тихановская удивила оппозицию своими видеообращениями из Литвы. Что значат послания кандидата в президенты Белоруссии

Телеканал 360°07:35
Коммерсантъ

Светлана Тихановская уехала в Литву

Коммерсантъ06:30
Газета.Ru

Тихановская записала видеообращение после отъезда в Литву

Газета.Ru05:58
РИА Новости

Тихановская в видеообращении объяснила отъезд из Белоруссии

РИА Новости09:02
RT на русском

Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву

RT на русском04:29
РБК

Тихановская объяснила свой отъезд из Белоруссии

РБК04:21
КП - Беларусь

Тихановская не собирается уезжать из страны

КП - Беларусь9 августа в 10:02

Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Lenta.ru08:21
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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В Киеве подожгли «Теслу» экс-главы офиса Зеленского — экс-депутат Рады

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук утверждает, что автомобиль подожгли: "Ночью в столице пытались сжечь автомобиль Tesla бывшего главы офиса президента Андрея Богдана", — написал он в своём telegram-канале.
REGNUM03:05
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль эффективно сопротивляется натиску продавцов: относительно евро и доллара заметна стабилизация после слабого окончания июля, что может перерасти в ответный удар рубля.
Российская газета23:00
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СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили

Минск, 11 августа 2020, 13:51 — REGNUM После массовых протестов в Минске и блокировке движения транспорта на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
REGNUM06:51
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