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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская в видеообращении объяснила отъезд из Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видео, в котором рассказала, что уехала из страны к детям.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Тихановская в видеообращении объяснила отъезд из Белоруссии

РИА Новости09:02
RT на русском

Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву

RT на русском04:29
Телеканал 360°

Тихановская удивила оппозицию своими видеообращениями из Литвы. Что значат послания кандидата в президенты Белоруссии

Телеканал 360°07:35
ТАСС

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

ТАСС04:36
BFM.ru

Странный отъезд Тихановской и новые задержания: что происходит в Белоруссии

BFM.ru09:34
РБК

Тихановская объяснила свой отъезд из Белоруссии

РБК04:21
Lenta.ru

Тихановская обратилась к белорусам

Lenta.ru04:21
КП - Беларусь

Тихановская не собирается уезжать из страны

КП - Беларусь9 августа в 10:02

В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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ФСБ заявила о предотвращении теракта в Башкирии

Сотрудники ФСБ Башкортостана задержали жителя Нефтекамска за попытку поджечь здание местной администрации при помощи самодельного зажигательного устройства, сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.
Газета.Ru08:42
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Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу "сдерживать" Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.
Газета.Ruвчера в 08:58
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.
Российская газетавчера в 12:18
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