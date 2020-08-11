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ТАСС
ТАСС

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.В источнике
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RT на русском

Тихановская записала видеообращение по поводу своего отъезда в Литву

RT на русском04:29
РИА Новости

«Я уехала к детям». Тихановская записала видеообращение

РИА Новости04:47
ТАСС

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

ТАСС04:36
Газета.Ru

Тихановская записала видеообращение после отъезда в Литву

Газета.Ru05:58
РБК

Тихановская объяснила свой отъезд из Белоруссии

РБК04:21
Известия

Тихановская подтвердила отъезд из Белоруссии

Известия04:19
Телеканал 360°

Светлана Тихановская объявила о самостоятельном решении покинуть Белоруссию

Телеканал 360°04:18

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка, сообщает издание "Экономическая правда".
Российская газета05:40
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Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новости03:47
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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Китайским компаниям пригрозили отключением от фондовых бирж США

Китайские компании, не соблюдающие новые американские правила бухгалтерской отчетности, к концу 2021 года будут исключены из списка участников фондовых бирж США, заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
Взгляд.ру23:45
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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