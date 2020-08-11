Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.В источнике
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