В Минске во время протестов погиб человек

Вчера стало известно еще об одном погибшем — это мужчина, который по версии официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой имел намерение бросить взрывное устройство в сторону сотрудников правопорядка, однако оно сработало раньше и нанесло протестующему травмы, от которых он скончался.