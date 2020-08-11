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ТАСС
ТАСС

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.В источнике
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NewInform

Тихановская приняла самостоятельное решение покинуть Белоруссию

NewInform04:49
ТАСС

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

ТАСС04:36
Rusvesna.su

СРОЧНО: Тихановская опубликовала обращение о своём отъезде

Rusvesna.su04:29
Газета.Ru

Тихановская заявила, что решение покинуть Белоруссию она приняла сама

Газета.Ru04:35
РЕН ТВ

«Я приняла тяжелое решение»: Тихановская рассказала о своем отъезде

РЕН ТВ04:23
BFM.ru

Светлана Тихановская выступила с обращением

BFM.ru04:22

В Минске во время протестов погиб человек

Вчера стало известно еще об одном погибшем — это мужчина, который по версии официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой имел намерение бросить взрывное устройство в сторону сотрудников правопорядка, однако оно сработало раньше и нанесло протестующему травмы, от которых он скончался.
Rusbankrot.ru00:28

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Технопарк Wildberries построят на ул. Пограничника Рыжикова

В промзоне в Иванове будет выстроено здание промышленно-логистического технопарка площадью 50 тыс. кв. метров, в котором разместятся предприятия, склады, офисы, шоу-румы со всей необходимой инфраструктурой.
Слухи и Факты02:20
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