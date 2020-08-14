Тихановская в видеообращении призвала продолжить митинги в Белоруссии
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Тихановская призвала власти Белоруссии отказаться от применения насилия и пойти на диалог. Она предложила мэрам городов страны 15–16 августа провести мирные акции. Защищать итоги выборов следует только ненасильственными методами.В источнике
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