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Тихановская в видеообращении призвала продолжить митинги в Белоруссии

Тихановская призвала власти Белоруссии отказаться от применения насилия и пойти на диалог. Она предложила мэрам городов страны 15–16 августа провести мирные акции. Защищать итоги выборов следует только ненасильственными методами.В источнике
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Дума ТВ

Тихановская призвала власти Белоруссии остановить уличное насилие

Дума ТВвчера в 05:43
РБК

Тихановская призвала власть остановить насилие в Белоруссии

РБКвчера в 05:13
Вечерняя Москва

«Большинство не верит»: Светлана Тихановская обратилась к властям Белоруссии

Вечерняя Москвавчера в 05:24
ФедералПресс

Тихановская призвала власть к диалогу с протестующими

ФедералПрессвчера в 05:18
Эхо Москвы

Светлана Тихановская призывает мэров городов организовать в выходные мирные акции протеста

Эхо Москвывчера в 05:31
Lenta.ru

Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 05:09
Дождь

«Призываю власть прекратить насилие и пойти на диалог». Светлана Тихановская записала новое обращение

Дождьвчера в 05:02

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Известия18:48
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Челябинская область подошла ко второму этапу снятия ограничений

Первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в регионе улучшается, достигнуты и удерживаются показатели первого этапа снятия ограничений.
Эхо Москвы в Челябинске13 августа в 09:59
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Помощника Анатолия Быкова унесли из красноярского суда без сознания

Талюк считал произошедшее «целенаправленной провокацией» и тоже связывала это с ведением кампании против экс-депутата заксобрания Анатолия Быкова: во время инцидента на место «приехало порядка 50 экипажей всевозможных, все высокопоставленные чины», а также бригада телеканала «НТВ».
Тайга.инфовчера в 06:14
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Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.
Российская газетавчера в 13:15
1,1K

Чиновники и депутаты сдали декларации о доходах и имуществе

Чиновники и депутаты сдали декларации о доходах и имуществе В пятницу, 14 августа, были опубликованы декларации о доходах и имуществе высших должностных лиц, депутатов Госдумы и членов Совета федерации.
Коммерсантъвчера в 16:51