Помощника Анатолия Быкова унесли из красноярского суда без сознания

Талюк считал произошедшее «целенаправленной провокацией» и тоже связывала это с ведением кампании против экс-депутата заксобрания Анатолия Быкова: во время инцидента на место «приехало порядка 50 экипажей всевозможных, все высокопоставленные чины», а также бригада телеканала «НТВ».