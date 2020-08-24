Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.

с чего всё началось

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с замгоссекретаря США Стивеном Биганом. Тихановская посетовала, что выборы в республике не были свободными, и отметила готовность к диалогу с властями для мирного урегулирования кризиса.

Тихановская встретилась в Вильнюсе с замглавы Госдепа США

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