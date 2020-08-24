Политика
Daily StormТихановская встретилась в Вильнюсе с замглавы Госдепа США
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с замгоссекретаря США Стивеном Биганом. Тихановская посетовала, что выборы в республике не были свободными, и отметила готовность к диалогу с властями для мирного урегулирования кризиса.
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с чего всё началось
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.РИА Новости08:50
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Политика
Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму
Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости 14:41
Здоровье
Eще одну российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в сентябре
В России в сентябре могут зарегистрировать еще одну вакцину от COVID-19. Ее создали ученые центра "Вектор" Роспотребнадзора России.
ГТРК Ставрополье 12:19
Здоровье
Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что операция по "эвакуации" Алексея Навального на Запад разворачивается по всем правилам гибридной войны, поэтому заявление "Шарите" о его "отравлении" абсолютно не удивляет.
Слово и Дело 14:32
Армия и оружие
Новейшую российскую БМП «Манул» впервые показали на «Армии-2020»
Фото: Алексей Моисеев На БМП применен перспективный необитаемый боевой модуль ТКБ-945, который используется на средних гусеничных и колесных платформах "Курганец-25", "Бумеранг", а также на тяжелой БМП Т-15 "Армата".
Российская газета вчера в 11:00
Энергетика
В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении
Потенциальная стоимость газового месторождения, обнаруженного Турцией в Чёрном море, с учётом текущих трендов достигает $80 млрд.
RT на русском 10:13
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии
Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник, 24 августа.
Lenta.ru 14:37
Шоу-бизнес
Вдохновились обнаженной Ратаковски: топ голых фото звезд
Эмили Ратаковски Фото: Instagram /@emrata Эмили Ратаковски (29) - любительница откровенных фото в Instagram, и нужно очень постараться, чтобы отыскать в ее профиле снимки, на которых звезда полностью одета.
Peopletalk 13:23
Происшествия
Под Воронежем завели дело о гибели пяти человек в выгребной яме
Российская газета 06:39
Общество
В фонде Cinema for Peace высказались по болезни Навального
Как сообщает агентство «Интерфакс», такую точку зрения изданию Bild высказал основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, который организовал транспортировку политика в Германию.
Городовой 02:53
Футбол
Доменико Тедеско на русском языке рассказал о своём самочувствии
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал своё самочувствие после победного матча с "Локомотивом".
Честный рейтинг букмекеров 13:27
Общество
Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года
Речь идет о поправках в законодательство, которыми в России вводится обязательный учет и маркировка домашних животных.
Известия вчера в 19:01
Кино
Вышел первый тизер фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном
На мероприятии DC Fandome был представлен первый тизер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Моя Москва.онлайн 11:28
Интернет
Роскачество: в WhatsApp выявлена новая схема мошенничества
Об опасности в мессенджере предупреждает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, который пообщался с корреспондентами агентства «Прайм».
Astera 14:56
Армия и оружие
«Калашников» разрабатывает новый пулемет РПЛ-20
В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16 российские военные уточнили ряд требований к оружию.
RuNews24.ru 22 августа в 01:21
Общество
В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»
Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК 12:40
Энергетика
Китай переходит на нефть из США
Как сообщает Ufanotes.ru, закупки американской нефти Китаем начнутся в сентябре.
Уфимские Заметки 13:35
Политика
Лавров объяснил введение США санкций против других стран
Глава МИД утверждает, что эти экстерриториальные санкции связаны с мнением американской администрации о том, что страны представляют для государства некую угрозу.
Evo-rus.com 01:12
Происшествия
В Висконсине ранивших афроамериканца полицейских отстранили от службы
Ранее полицейские в городе Кеноша выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин.
РИА Новости 15:09
Футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» задержал ограбившего старушку преступника
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделеф задержал преступника, ограбившего старушку.
Lenta.ru 13:22
Общество
Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
РИА Новости 09:30
Политика
Зеленский надеется на прекращение войны в Донбассе в 2020 году
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Киеву удастся прекратить войну в Донбассе в нынешнем году.
ФАН 11:44
Здоровье
Больницы и поликлиники в Алтайском крае возобновили плановую помощь
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подписал указ о возобновлении плановой помощи в больницах и поликлиниках региона.
КП - Барнаул 03:08
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы Девочка была на торжественном мероприятии в радужном платье.
Экспресс газета вчера в 02:25
Общество
В России вступил в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, позволяющие страховщикам снижать тариф для аккуратных автовладельцев.
Известия вчера в 18:26
Футбол
Кокорин дебютирует за «Спартак» не раньше конца сентября
Metaratings 15:23
Технологии
Выход новой версии Nintendo Switch состоится в начале 2021 года
По слухам, в начале следующего года будет представлена новая версия Nintendo Switch.
Astera 15:16
Общество
Россия и Франция ведут переговоры по возобновлению авиасообщения
Россия и Франция ведут переговоры по возобновлению авиасообщения между странами.
Газета.Ru 16:33
Армия и оружие
Снаряды РСЗО «Торнадо» начинили космическими технологиями
Тульское НПО "Сплав" представило на форуме "Армия-2020" первый управляемый снаряд для РСЗО "Торнадо-С".
Российская газета 07:25
Политика
Лукашенко уволил поддержавшего протест посла в Словакии
Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеня, передает госагентство «БелТА».
БИЗНЕС Online 12:12