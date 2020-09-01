Разработана способная реагировать на боль электронная кожа

Как сообщает ToDay News Ufa, специалистам удалось создать электронную искусственную кожу, которая способна реагировать на боль так же, как настоящая кожа, а это может открыть дверь к лучшему протезированию, более умной робототехнике, а также неинвазивным альтернативам кожным трансплантатам.