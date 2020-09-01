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Lenta.ru
Lenta.ru

Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

Крым перешел под юрисдикцию России в нарушение международных законов, однако сам вопрос принадлежности полуострова сложный. Такую позицию высказала экс-соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская в интервью латвийскому изданию LRT.В источнике
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РИА Новости

Тихановская высказала свою позицию по Крыму

РИА Новостивчера в 16:09
Московский Комсомолец

Тихановская рассказала, чей Крым

Московский Комсомолецвчера в 11:19
Коммерсантъ

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Коммерсантъвчера в 12:02
РБК

Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

РБКвчера в 11:54
Вечерняя Москва

Тихановская озвучила свою позицию по Крыму

Вечерняя Москвавчера в 11:29
RT на русском

Тихановская обозначила свою позицию по Крыму

RT на русскомвчера в 11:28
РИА Новости Крым

Тихановская высказалась о статусе Крыма

РИА Новости Крымвчера в 12:48

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Lenta.ru31 августа в 16:02
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Разработана способная реагировать на боль электронная кожа

Как сообщает ToDay News Ufa, специалистам удалось создать электронную искусственную кожу, которая способна реагировать на боль так же, как настоящая кожа, а это может открыть дверь к лучшему протезированию, более умной робототехнике, а также неинвазивным альтернативам кожным трансплантатам.
ToDay News Ufaвчера в 12:41

Мишустин поручил проверить обоснованность тарифов ЖКХ в Забайкалье

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток поручил ФАС, Минстрою и Минфину России проверить обоснованность тарифного регулирования ЖКХ в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Республике Бурятия.
Чита.Рувчера в 02:31
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В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова

В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.
РИА Новостивчера в 13:16
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В США более 50 темнокожих бизнесменов подали в суд на McDonald’s

Вашингтон, 1 сентября 2020, 12:13 — REGNUM Более 50 темнокожих владельцев ресторанов McDonald's в США подали коллективный иск к этой компании, обвинив её в дискриминации при выборе места для ресторанов быстрого питания.
REGNUMвчера в 05:13
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