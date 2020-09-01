Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма
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Крым перешел под юрисдикцию России в нарушение международных законов, однако сам вопрос принадлежности полуострова сложный. Такую позицию высказала экс-соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская в интервью латвийскому изданию LRT.В источнике
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