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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом, отметила она, этот вопрос не должен разъединять жителей республики. Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу LRT.В источнике
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РИА Новости

Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

РИА Новостивчера в 16:09
РИА Новости Крым

Тихановская высказалась о статусе Крыма

РИА Новости Крымвчера в 12:48
Московский Комсомолец

Тихановская рассказала, чей Крым

Московский Комсомолецвчера в 11:19
РБК

Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

РБКвчера в 11:54
Вечерняя Москва

Тихановская озвучила свою позицию по Крыму

Вечерняя Москвавчера в 11:29
RT на русском

Тихановская обозначила свою позицию по Крыму

RT на русскомвчера в 11:28
Коммерсантъ

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Коммерсантъвчера в 12:02

В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье

Срочно покинуть морское побережье просят всех отдыхающих из-за надвигающегося на Приморский край урагана, вызванного прохождением тайфуна "Майсак", сообщается на сайте регионального учреждения по делам ГО и ЧС.
В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье
Российская газета23:23
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В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК РФ по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
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Сборы фильма «Довод» могут превысить доходы кинотеатров за все лето

Предпродажи билетов на новый фильм Кристофера Нолана "Довод" уже превысили киносборы за июнь, они составили 7,6 млн руб. В первый месяц лета в России работало лишь 28 кинотеатров из-за пандемии коронавируса, поэтому киноиндустрии не удалось много заработать.
Профиль01:05
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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