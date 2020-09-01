Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом, отметила она, этот вопрос не должен разъединять жителей республики. Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу LRT.В источнике
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