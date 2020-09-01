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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом, отметила она, этот вопрос не должен разъединять жителей республики. Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу LRT.В источнике
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РИА Новости

Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

РИА Новостивчера в 16:09
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Тихановская высказалась о статусе Крыма

РИА Новости Крымвчера в 12:48
Коммерсантъ

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Коммерсантъвчера в 12:02
РБК

Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

РБКвчера в 11:54
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Тихановская озвучила свою позицию по Крыму

Вечерняя Москвавчера в 11:29
RT на русском

Тихановская обозначила свою позицию по Крыму

RT на русскомвчера в 11:28
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Тихановская рассказала, чей Крым

Московский Комсомолецвчера в 11:19

Крупнейшие автоконцерны повысили цены на авто в РФ

Стоимость начальной вариации Touareg увеличилась на 100 тыс. руб. и сейчас составляет 3,799 млн руб. То же самое произошло и с Tiguan – автомобиль можно купить по цене от 1,759 млн руб. За вариацию Exclusive придётся заплатить как минимум 2,169 млн руб. взамен прежних 2,149 млн руб. О ценовых корректировках заявили и в компании BMW.
Крупнейшие автоконцерны повысили цены на авто в РФ
CarsWeek.ruвчера в 15:47
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В Приморском крае отдыхающих призвали покинуть побережье из-за урагана

В Приморском крае спасатели призвали отдыхающих срочно покинуть побережье из-за надвигающегося урагана, вызванного прохождением тайфуна «Майсак», сообщается на сайте ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
Известия22:54
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