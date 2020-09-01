Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом, отметила она, этот вопрос не должен разъединять жителей республики. Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу LRT.