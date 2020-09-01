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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. При этом, отметила она, этот вопрос не должен разъединять жителей республики. Такое мнение она высказала в интервью литовскому порталу LRT.В источнике
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РИА Новости

Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

РИА Новостивчера в 16:09
РИА Новости Крым

Тихановская высказалась о статусе Крыма

РИА Новости Крымвчера в 12:48
РБК

Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

РБКвчера в 11:54
Коммерсантъ

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Коммерсантъвчера в 12:02
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Тихановская озвучила свою позицию по Крыму

Вечерняя Москвавчера в 11:29
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Тихановская обозначила свою позицию по Крыму

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Тихановская рассказала, чей Крым

Московский Комсомолецвчера в 11:19

Юрист ФБК подал жалобу на Следственный комитет по делу Навального

Юрист ФБК Вячеслав Гимади подал в Басманный суд Москвы жалобу на Следственный комитет в связи с возможным отравлением основателя ФБК Алексея Навального, сообщил директор ФБК Иван Жданов.
Ведомостивчера в 11:03
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Украина во вторник расплатилась по евробондам более чем на $2 млрд

Украина погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 миллиарда долларов, а также 400 миллионов процентных платежей по облигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах, сообщило во вторник министерство финансов страны.
ПРАЙМвчера в 13:50

Российская группа Lucidvox сыграет на открытии Moscow Music Week

Группа Lucidvox, которая откроет фестиваль Moscow Music Week 2 сентября, рассказала "Газете.Ru" о работе с немецким лейблом, интересе европейских слушателей, формировании независимой сцены в России, сопротивлении потребительскому отношению к музыке и проживании личного через творчество.
Газета.Ru30 августа в 05:02

«Потенциально опасный астероид» пролетит рядом с Землей 6 сентября

Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс. Как отмечается на сайте NASA, 1 сентября получивший название 2011 ES4 астероид диаметром от 22 до 49 м будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км / сек.
ТАССвчера в 05:46
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