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Газета.Ru
Газета.Ru

Тихановская выступила с обращением к гражданам России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам. По ее словам, белорусы относятся к жителям РФ как к "близким соседям и друзьям". Политик также призвала не верить "российской пропаганде" по поводу белорусского кризиса.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Тихановская выступила с обращением к россиянам

РИА Новости05:48
Взгляд.ру

Тихановская выпустила обращение к России

Взгляд.ру02:50
Коммерсантъ

Тихановская призвала россиян не верить пропаганде о протестах в Белоруссии

Коммерсантъ03:07
РБК

Тихановская обратилась к россиянам с фразой «не поддавайтесь влиянию лжи»

РБК02:55
Газета.Ru

Тихановская выступила с обращением к гражданам России

Газета.Ru05:00
RT на русском

Тихановская записала обращение к гражданам России

RT на русском02:49
Дождь

«Не поддавайтесь влиянию лжи»: Светлана Тихановская записала обращение к россиянам

Дождь02:10

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
RT на русском03:09
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В Кремле назвали преимущества российской вакцины от коронавируса

Комментируя приостановку разработки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" более надежна.
РИА Новости06:14
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Губернатор Томской области предложил Кержакову возглавить «Томь»

Губернатор Томской области, президент футбольного клуба "Томь" Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера команды экс-форварду сборной России Александру Кержакову, сообщается на портале администрации Томской области.
РИА Новости06:17