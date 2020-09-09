Тихановская выступила с обращением к гражданам России
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам. По ее словам, белорусы относятся к жителям РФ как к "близким соседям и друзьям". Политик также призвала не верить "российской пропаганде" по поводу белорусского кризиса.В источнике
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