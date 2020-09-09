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Газета.Ru
Газета.Ru

Тихановская выступила с обращением к гражданам России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам. По ее словам, белорусы относятся к жителям РФ как к "близким соседям и друзьям". Политик также призвала не верить "российской пропаганде" по поводу белорусского кризиса.В источнике
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RT на русском

Тихановская записала обращение к гражданам России

RT на русском02:49
Коммерсантъ

Тихановская призвала россиян не верить пропаганде о протестах в Белоруссии

Коммерсантъ03:07
РБК

Тихановская обратилась к россиянам с фразой «не поддавайтесь влиянию лжи»

РБК02:55
Известия

Тихановская записала обращение к россиянам

Известия03:13
РИА Новости

Тихановская выступила с обращением к гражданам России

РИА Новости02:43
Дождь

«Не поддавайтесь влиянию лжи»: Светлана Тихановская записала обращение к россиянам

Дождь02:10
Эхо Москвы

Светлана Тихановская записала обращение к россиянам, в котором призвала «не поддаваться влиянию лжи»

Эхо Москвы03:03

Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды

Сотрудникам телескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама впервые в истории повезло увидеть, как на просторах Вселенной происходит зарождение планеты у тройной звездной системы GW Ориона.
Актуальные Новости6 сентября в 08:33
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
1,4K

Алексиевич заявила, что совет оппозиции не хочет раскола в Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич заявила, что КС не готовил переворота в стране, а стремился не допустить раскола в Белоруссии путем диалога в обществе.
ТАСС05:32
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Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
ИА Красная Веснавчера в 05:08
4

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
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Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ по Украине

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM Уточняется, что действие чёрного списка физических и юридических лиц России и Украины, введённого в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине", продлено до 15 марта 2021 года.
REGNUM04:53
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