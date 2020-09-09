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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская выступила с обращением к гражданам России

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к жителям России, в котором назвала россиян и белорусов братскими народами.В источнике
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Дождь

«Не поддавайтесь влиянию лжи»: Светлана Тихановская записала обращение к россиянам

Дождь02:10
РБК

Тихановская обратилась к россиянам с фразой «не поддавайтесь влиянию лжи»

РБК02:55
RT на русском

Тихановская записала обращение к гражданам России

RT на русском02:49
РИА Новости

Тихановская выступила с обращением к гражданам России

РИА Новости02:43
Говорит Москва

Тихановская: протесты в Белоруссии направлены против Лукашенко, а не против РФ

Говорит Москва02:36
Lenta.ru

Тихановская обратилась к россиянам

Lenta.ru02:33
Коммерсантъ

Тихановская призвала россиян не верить пропаганде о протестах в Белоруссии

Коммерсантъ03:07

Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru03:58
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В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5218 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 41 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру03:38

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
РИА Новости02:29
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Петербург может получить первый транш на строительство Широтной магистрали до конца года

Первый транш из федерального бюджета на строительство в Петербурге Широтной магистрали скоростного движения город может получить уже до конца этого года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:10
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Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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