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Ведомости
Ведомости

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

Результаты выборов президента Белоруссии были сфальсифицированы, заявила в ходе выступления в Европарламенте кандидат на пост главы республики от оппозиции Светлана Тихановская. Трансляцию выступления вел РБК.В источнике
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ТАСС

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАСС06:33
РБК

Тихановская не стала связывать протесты в стране с антироссийским курсом

РБК08:22
Коммерсантъ

Тихановская: белорусская революция не носит антироссийский характер

Коммерсантъ07:17
РЕН ТВ

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации результатов выборов

РЕН ТВ09:31
Газета.Ru

Тихановская: в Белоруссии происходит «мирная революция»

Газета.Ru06:16
Lenta.ru

Тихановская заявила об отсутствии в Белоруссии антироссийской революции

Lenta.ru08:05
RT на русском

Тихановская заявила о фальсификации результатов выборов в Белоруссии

RT на русском07:03

Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления
Континент Сибирь Online02:43
1,4K

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
2,4K

42-летнюю жену Ивана Урганта приняли за его старшую дочь

Некоторые в комментариях заметили, что 42-летняя Наталья в футболке, джинсовке и солнцезащитных очках выглядит не на свой возраст, а гораздо моложе, и её легко спутать с её дочерью Эрикой от первого брака, или принять за сестру своих детей.
Discover2406:34
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На Ставрополье четыре кошки два года жили в запертой квартире

Госжилинспекция на Ставрополье освободила кошек, которые два года жили в запертой квартире умершей пенсионерки, выжили они благодаря соседям, просовывавшим еду под дверь, сообщает региональное управление ведомства.
РИА Новости03:37
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
1,6K

Воспитанницу приюта в Екатеринбурге заставили мыть туалеты с хлоркой

Жительница Екатеринбурга возмутилась, увидев кадры, на которых девятилетняя воспитанница центра помощи семье и детям «Каравелла» голыми руками берет и растворяет в воде таблетки с хлоркой, после чего моет полы в туалете.
Ридус09:18