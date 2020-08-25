Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии
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Результаты выборов президента Белоруссии были сфальсифицированы, заявила в ходе выступления в Европарламенте кандидат на пост главы республики от оппозиции Светлана Тихановская. Трансляцию выступления вел РБК.В источнике
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