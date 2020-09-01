Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
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Тихановская добавила, что у жителей Белоруссии "разные взгляды" на крымский вопрос, но основное, что сейчас волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы". Она считает, что позиция по Крыму не должна разъединять жителей республики.В источнике
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