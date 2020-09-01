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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов

Тихановская добавила, что у жителей Белоруссии "разные взгляды" на крымский вопрос, но основное, что сейчас волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы". Она считает, что позиция по Крыму не должна разъединять жителей республики.В источнике
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РБК

Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

РБКвчера в 11:54
РИА Новости Крым

Тихановская высказалась о статусе Крыма

РИА Новости Крымвчера в 12:48
Коммерсантъ

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Коммерсантъвчера в 12:02
РИА Новости

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

РИА Новостивчера в 16:09
Вечерняя Москва

Тихановская озвучила свою позицию по Крыму

Вечерняя Москвавчера в 11:29
RT на русском

Тихановская обозначила свою позицию по Крыму

RT на русскомвчера в 11:28
Московский Комсомолец

Тихановская рассказала, чей Крым

Московский Комсомолецвчера в 11:19

Удалось определить, как вирус Зика передается от матери к ребенку

Новое исследование, опубликованное в Frontiers in Immunology, показало, что вирус Зика может вызывать стойкую реплицирующуюся инфекцию в плаценте, которая присутствует через несколько месяцев после начала острой инфекции.
ГЛАС.RUвчера в 02:29

Ирина Чиркова: Оптимизация добьет архангельскую бесплатную медицину

Кандидат в губернаторы Архангельской области Ирина Чиркова анализирует новый проект областного Минздрава: - Минздрав Архангельской области подготовил «Проект модернизации первичного звена здравоохранения» нашего региона, и этот проект, насколько мне известно, уже был заслушан на заседании Правительства и одобрен.
Rusnordвчера в 07:45
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
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«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке

Как следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2020 года, средняя цена поставок газа в Европу составила $110 за тыс. куб. м. По словам Иванникова, рынки стран бывшего СССР, а также российский рынок обеспечили компании более стабильный денежный поток на фоне резкого падения европейских продаж.
ТАСС31 августа в 10:28
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