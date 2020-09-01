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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов

Тихановская добавила, что у жителей Белоруссии "разные взгляды" на крымский вопрос, но основное, что сейчас волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы". Она считает, что позиция по Крыму не должна разъединять жителей республики.В источнике
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РИА Новости

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

РИА Новостивчера в 16:09
РИА Новости Крым

Тихановская высказалась о статусе Крыма

РИА Новости Крымвчера в 12:48
РБК

Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

РБКвчера в 11:54
Коммерсантъ

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Коммерсантъвчера в 12:02
Вечерняя Москва

Тихановская озвучила свою позицию по Крыму

Вечерняя Москвавчера в 11:29
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Тихановская обозначила свою позицию по Крыму

RT на русскомвчера в 11:28
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Тихановская рассказала, чей Крым

Московский Комсомолецвчера в 11:19

Дизайнер первого среди звезд «голого» платья для Роуз Макгоуэн рассказала о травле, с которой столкнулась актриса «Зачарованных»

Дизайнер Майя Хансен поведала миру, как народ воспринял ее «голое» платье, в котором звезда «Зачарованных» Роуз Макгоуэн прошлась по красной дорожке MTV VMA в 1998 году.
Дизайнер первого среди звезд «голого» платья для Роуз Макгоуэн рассказала о травле, с которой столкнулась актриса «Зачарованных»
Woman.ruвчера в 13:51

Берлин преподал урок Варшаве

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече с послами Франции рассказал о том, как Берлин видит будущее Европейского союза в ближайшие 15 лет.
REGNUMвчера в 03:48
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Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось

Согласно официальной версии, которую американцам предлагают журналисты мейнстримных СМИ, политики Демократической партии, голливудские звезды, а также спортивные кумиры NBA, в США идут мирные протесты против полицейского насилия и не менее мирная борьба против расизма и за социальную справедливость.
РИА Новости31 августа в 01:00