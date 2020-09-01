Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов

Тихановская добавила, что у жителей Белоруссии "разные взгляды" на крымский вопрос, но основное, что сейчас волнует ее сограждан, — это "новые честные выборы". Она считает, что позиция по Крыму не должна разъединять жителей республики.