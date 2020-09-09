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Евразия Daily
Евразия Daily

Белорусская оппозиция отрицает направленность борьбы против России

Нынешние протесты белорусов не были и не будут нацелены против России. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.В источнике
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URA.Ru

Тихановская обратилась к россиянам

URA.Ru02:29
Комсомольская правда

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против России

Комсомольская правда02:33
ТАСС

Тихановская записала видеообращение «К России»

ТАСС02:33
Газета.Ru

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были против России

Газета.Ru02:31
Коммерсантъ

Тихановская призвала россиян не верить пропаганде о протестах в Белоруссии

Коммерсантъ03:07
РЕН ТВ

Тихановская: Протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против РФ

РЕН ТВ02:19
Lenta.ru

Тихановская обратилась к россиянам

Lenta.ru02:33

В Тюменской области проверят «захват заложников» на уроке

Ранее о необычном уроке рассказали с возмущением родители школьников в соцсети: по их словам в класс неожиданно вошли "террористы" (переодетые старшеклассники), которые грубо вели себя с детьми, запугивали их.
Российская газета07:23
73

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новости05:35
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Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51

Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
ТАССвчера в 10:14
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Иностранцы вернулись к продаже российских акций

По предположению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, продажа иностранцами акций в августе является «отражением политических рисков — вмешательство в дела Белоруссии и отравление [оппозиционера Алексея] Навального дают повод говорить о новых санкциях».
РБК07:19
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«Астон Вилла» осуществила рекордный трансфер в истории клуба

Второй бомбардир Чемпионшипа по итогам минувшего сезона Олли Уоткинс перешел из "Брентфорда" в "Астон Виллу", сообщается на официальном сайте клуба английской футбольной премьер-лиги из Бирмингема.
РИА Новости06:54