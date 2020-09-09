Белорусская оппозиция отрицает направленность борьбы против России
Смотрите также
В Чечне похитили и посадили на бутылку модератора оппозиционного чата
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске
Кристина Асмус поделилась редким фото с тремя сестрами
В Тюменской области проверят «захват заложников» на уроке
МИД РФ отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Минздрав пообещал старт COVID-вакцинации групп риска в ближайшее время
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии
Меркель пообещала общую реакцию стран ЕС на ситуацию с Навальным
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Песков объяснил причины динамики курса рубля
Нынешние протесты белорусов не были и не будут нацелены против России. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.В источнике
Подробнее о событии
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против России
Комсомольская правда02:33