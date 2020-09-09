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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Тихановская: Протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против РФ

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам. Видео было опубликовано в Telegram-канале "Пул Первой". Политик заявила, что протесты в Белоруссии направлены против действующей власти, а не против России.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были против России

Газета.Ru02:31
ГЛАС.RU

Тихановская отметила, что белорусские протесты не нацелены против РФ

ГЛАС.RU02:36
Комсомольская правда

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против России

Комсомольская правда02:33
Вечерняя Москва

Тихановская рассказала о цели протестов в Белоруссии

Вечерняя Москва02:40
РЕН ТВ

Тихановская: Протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против РФ

РЕН ТВ02:19
Lenta.ru

Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии

Lenta.ru02:00

МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака
РИА Новости02:29

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Интерфаксвчера в 08:48
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Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.
РИА Новости01:53
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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В Бурятии ещё две школы перевели на дистанционное обучение

«В связи с выявленными случаями коронавируса среди учителей и учащихся Улан-Удэ, переведены на дистанционный режим обучения 35 классов в 7 школах города (35, 12, 14, 29, 43, 49, 55)», — передаёт «Ариг Ус online» сообщение комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
REGNUM02:14

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБКвчера в 09:35
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