Тихановская: Протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против РФ
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам. Видео было опубликовано в Telegram-канале "Пул Первой". Политик заявила, что протесты в Белоруссии направлены против действующей власти, а не против России.В источнике
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Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против России
Комсомольская правда02:33