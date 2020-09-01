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REGNUM
REGNUM

Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Белорусский оппозиционер, находящийся в Литве, добавила, что по «Крым отошёл другому государству» в противоречие «международным законам». "Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас".В источнике
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РИА Новости Крым

Тихановская высказалась о статусе Крыма

РИА Новости Крым12:48
Коммерсантъ

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Коммерсантъ12:02
Московский Комсомолец

Тихановская рассказала, чей Крым

Московский Комсомолец11:19
RT на русском

Тихановская обозначила свою позицию по Крыму

RT на русском11:28
Взгляд.ру

Тихановская высказалась о принадлежности Крыма

Взгляд.ру10:59
РБК

Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

РБК11:54
РИА Новости

Тихановская считает, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов

РИА Новости10:13

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
РБК08:02
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Олень спустя 12 часов убил подстрелившего его охотника

Трагически завершилась для жителя американского штата Орегон охота на крупного оленя: раненое животное скрылось, а на следующий день убило своего обидчика, сообщает Fox 8. Марк Дэвид из Хиллсборо в минувшую субботу, 29 августа, отправился в округ Тилламук, где в частных владениях и намеревался подстрелить зверя с помощью лука.
Вести.Ru11:00
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Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM10:33
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости11:11
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