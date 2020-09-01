Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Смотрите также
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков
Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября
Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу
Умер российский писатель Владислав Крапивин
Вильфанд прокомментировал прогноз о суровой зиме в России
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
В ВОЗ оценили стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Более 150 монахинь отказались уйти из захваченного монастыря на Урале
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество
Samsung представил новый гибкий смартфон
Называвший русский язык «убогим» профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки
Белорусский оппозиционер, находящийся в Литве, добавила, что по «Крым отошёл другому государству» в противоречие «международным законам». "Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас".В источнике
Подробнее о событии