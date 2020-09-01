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REGNUM
REGNUM

Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Белорусский оппозиционер, находящийся в Литве, добавила, что по «Крым отошёл другому государству» в противоречие «международным законам». "Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас".В источнике
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РИА Новости Крым

Тихановская высказалась о статусе Крыма

РИА Новости Крым12:48
Коммерсантъ

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Коммерсантъ12:02
RT на русском

Тихановская обозначила свою позицию по Крыму

RT на русском11:28
РБК

Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

РБК11:54
Взгляд.ру

Тихановская высказалась о принадлежности Крыма

Взгляд.ру10:59
Московский Комсомолец

Тихановская рассказала, чей Крым

Московский Комсомолец11:19
РИА Новости

Тихановская считает, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов

РИА Новости10:13

«Человека-паука», «Мстителей» и Call of Duty назвали самыми ожидаемыми играми осени

Список возглавили "Мстители", ранний доступ к полной версии которых как раз начался сегодня, Call of Duty: Black Ops Cold War, которую анонсировали буквально неделю назад, и "Человек-паук: Майлз Моралес", эксклюзив PlayStation 5.
Игромания.ру13:08

США ожидают удвоения ядерного арсенала Китая

Китай пытается как минимум удвоить количество ядерных боеголовок в своем арсенале в следующем десятилетии, его вооруженные силы уже сравнялись или превзошли США в ряде ключевых областей, говорится в докладе Пентагона.
Коммерсантъ14:31
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Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
РБК13:09
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Туристка прогулялась по крылу самолета, прилетев из Антальи в Киев

Пассажирка самолета, прилетевшего накануне из Антальи в Киев, в аэропорту "Борисполь" открыла аварийный выход самолета и вышла на крыло, такое сообщение распространила пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Вестник Кавказа07:18
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Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТ14:00

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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