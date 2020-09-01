Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
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Белорусский оппозиционер, находящийся в Литве, добавила, что по «Крым отошёл другому государству» в противоречие «международным законам». "Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас".В источнике
С чего всё началось
"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" – российский", - подчеркнула политик литовскому изданию LRT
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