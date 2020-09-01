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REGNUM
REGNUM

Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Белорусский оппозиционер, находящийся в Литве, добавила, что по «Крым отошёл другому государству» в противоречие «международным законам». "Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас".В источнике
С чего всё началось
"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" – российский", - подчеркнула политик литовскому изданию LRT
.
Московский Комсомолец11:19
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РЕН ТВ

Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма

РЕН ТВ11:23
Газета.Ru

Тихановская раскрыла свою позицию о статусе Крыма

Газета.Ru10:31
Lenta.ru

Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

Lenta.ru10:59
Царьград

Новая интерпретация? Тихановскую вновь спросили, чей Крым

Царьград10:31
Взгляд.ру

Тихановская высказалась о принадлежности Крыма

Взгляд.ру10:59
Московский Комсомолец

Тихановская рассказала, чей Крым

Московский Комсомолец11:19
РИА Новости

Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму

РИА Новости10:13

В Госдуму внесли законопроект об основах регулирования маркетплейсов

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект о магазинах мобильных приложений, согласно которому владелец или правообладатель ОС не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса.
В Госдуму внесли законопроект об основах регулирования маркетплейсов
Газета.Ru06:35
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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Сослан Джанаев: Максименко и Сафонов – это будущее нашей страны

Сослан Джанаев рассказал об отношениях во вратарской бригаде сборной России, а также поделился мнением о перспективах голкиперов молодежной команды страны Александра Максименко и Матвея Сафонова.
Советский спорт10:31

«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке

Как следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2020 года, средняя цена поставок газа в Европу составила $110 за тыс. куб. м. По словам Иванникова, рынки стран бывшего СССР, а также российский рынок обеспечили компании более стабильный денежный поток на фоне резкого падения европейских продаж.
ТАССвчера в 10:28
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