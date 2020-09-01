Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Белорусский оппозиционер, находящийся в Литве, добавила, что по «Крым отошёл другому государству» в противоречие «международным законам». "Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас".