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REGNUM
REGNUM

Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Белорусский оппозиционер, находящийся в Литве, добавила, что по «Крым отошёл другому государству» в противоречие «международным законам». "Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас".В источнике
С чего всё началось
"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" – российский", - подчеркнула политик литовскому изданию LRT
.
Московский Комсомолец11:19
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РИА Новости Крым

Тихановская высказалась о статусе Крыма

РИА Новости Крым12:48
Коммерсантъ

Тихановская считает, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов

Коммерсантъ12:02
РИА Новости

Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов

РИА Новости10:13
RT на русском

Тихановская обозначила свою позицию по Крыму

RT на русском11:28
Взгляд.ру

Тихановская высказалась о принадлежности Крыма

Взгляд.ру10:59
Московский Комсомолец

Тихановская рассказала, чей Крым

Московский Комсомолец11:19
РБК

Тихановская озвучила свою позицию по статусу Крыма

РБК11:54

Вспышка коронавируса на Украине. Власти объяснили, почему не вводят жесткий карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ранее жесткий карантин из-за пандемии коронавируса вводили, потому что страна не была готова к борьбе с новой инфекцией.
Украина.ру05:54

Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости12:17
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«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке

Как следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2020 года, средняя цена поставок газа в Европу составила $110 за тыс. куб. м. По словам Иванникова, рынки стран бывшего СССР, а также российский рынок обеспечили компании более стабильный денежный поток на фоне резкого падения европейских продаж.
ТАССвчера в 10:28
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Разработана способная реагировать на боль электронная кожа

Как сообщает ToDay News Ufa, специалистам удалось создать электронную искусственную кожу, которая способна реагировать на боль так же, как настоящая кожа, а это может открыть дверь к лучшему протезированию, более умной робототехнике, а также неинвазивным альтернативам кожным трансплантатам.
ToDay News Ufa12:41

Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко и 29 белорусским чиновникам

Латвия и Эстония вслед за Литвой запретили въезд на свои территории президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам, заявили в министерствах иностранных дел балтийских государств.
Полит.рувчера в 08:06
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