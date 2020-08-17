Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны.В источнике
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