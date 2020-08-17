В Петербурге женщину сбросили с третьего этажа

Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые подозреваются в том, что сбросили женщину с балкона третьего этажа в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.