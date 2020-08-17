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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны.В источнике
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Интерфакс

Тихановская заявила о готовности стать лидером нации

Интерфакс02:21
ТАСС

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

ТАСС01:43
Коммерсантъ

Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии

Коммерсантъ02:01
РИА Новости

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

РИА Новости02:10
РБК

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

РБК01:41
URA.Ru

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

URA.Ru01:34
Lenta.ru

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером

Lenta.ru01:22

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель заявил, что европейским странам невыгодно покупать сжиженный природный газ из США, так как он дороже российского, передает RT Deutsch.
Аргументы и Факты19:51
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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