Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны.В источнике
С чего всё началось
Главный соперник Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны, ее видеообращение опубликовано
на YouTube-канале «Страна для жизни».
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