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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, выступая перед Европарламентом, заявила о готовности к диалогу с властями и назначении команды переговорщиков.В источнике
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РИА Новости

Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

РИА Новости10:15
РЕН ТВ

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации результатов выборов

РЕН ТВ09:31
RT на русском

Тихановская заявила о фальсификации результатов выборов в Белоруссии

RT на русском07:03
ТАСС

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАСС06:33
РБК

Тихановская не стала связывать протесты в стране с антироссийским курсом

РБК08:22
Lenta.ru

Тихановская заявила об отсутствии в Белоруссии антироссийской революции

Lenta.ru08:05
Коммерсантъ

Тихановская: белорусская революция не носит антироссийский характер

Коммерсантъ07:17

Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости09:57
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Члена КС оппозиции Белоруссии Ковалькову арестовали на десять суток

Ранее Заводской суд Минска приговорил другого члена совета оппозиции — лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского — к десяти суткам ареста за организацию несанкционированной акции.
RT на русском11:00
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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В России разработали новую зенитно-ракетную систему «Абакан»

Российские военные продемонстрировали новейший отечественный комплекс (систему) противовоздушной и противоракетной обороны «Абакан», сведения о разработке которого до настоящего момента хранились в большом секрете.
Avia.proвчера в 20:02
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