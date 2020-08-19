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Утро.ru
Утро.ru

Тихановской предложили стать временным президентом Белоруссии

Именно "на основании очевидности" своей победы Тихановская является единственным законным лидером Белоруссии, добавил Цепкало в беседе с РИА "Новости". Ранее стало известно, что по поручению Тихановской в Белоруссии создали Координационный совет оппозиции.В источнике
Валерий Цепкалобелорусский политик
Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы - через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы — провести через пять-шесть месяцев, заявил РИА Новости экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны.
РИА Новости19:03
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Газета.Ru

Власти Гродно выполнили ряд требований протестующих

Газета.Ru01:14
Известия

Цепкало призвал сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

Известия20:06
URA.Ru

Тихановской предложили стать «переходным президентом» Беларуси

URA.Ru19:53
РБК

Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом

РБК19:44
RT на русском

Цепкало призвал объявить Тихановскую переходным президентом Белоруссии

RT на русском19:34
Lenta.ru

Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»

Lenta.ru19:27
РИА Новости

Цепкало предложил сделать Тихановскую переходным президентом Белоруссии

РИА Новости19:03

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

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РИА Новостивчера в 08:00
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РБКвчера в 13:41
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