Тихановской предложили стать временным президентом Белоруссии

Именно "на основании очевидности" своей победы Тихановская является единственным законным лидером Белоруссии, добавил Цепкало в беседе с РИА "Новости". Ранее стало известно, что по поручению Тихановской в Белоруссии создали Координационный совет оппозиции.

Валерий Цепкало белорусский политик Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы - через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.