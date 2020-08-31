Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока

"Газпром" в конце 2019 года предусмотрел в своей инвестпрограмме на 2020 года 28,3 млрд рублей на мероприятия, необходимые для переподключения потребителей Хабаровского края к газопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (СХВ).