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Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция обеспокоена словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в республику.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Тихановская обеспокоена словами Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новости03:42
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Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока

"Газпром" в конце 2019 года предусмотрел в своей инвестпрограмме на 2020 года 28,3 млрд рублей на мероприятия, необходимые для переподключения потребителей Хабаровского края к газопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (СХВ).
Интерфакс07:08
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