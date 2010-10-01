Пертурбации, происходящие с американским долларом еще с марта нынешнего года, российские эксперты оценивают по-разному. Так, экономист Василий Колташов, обсуждая с «СП» вероятность введения ФРС США отрицательной процентной ставки и «падения» доллара, предположил, что российский рубль будет дорожать.

Тихая девальвация: Доллар падает сам, и тянет за собой российский рубль

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