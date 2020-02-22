Экономика
РИА Новости«Тихая гавань»: иностранные инвесторы полюбили Россию
На этой неделе рекордный объем облигаций разместил "Газпром", а Минфин в очередной раз успешно реализовал ОФЗ. В обоих случаях спрос втрое превысил предложение. Почему иностранный капитал вдруг горячо полюбил Россию — в материале РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист Масленников назвал причину интереса иностранных инвесторов к России
Экономика сегодня22 февраля в 11:08
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Биатлон
Стало известно, как у тренера Логинова оказалась украинская аккредитация
Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему его организация дала аккредитацию Александру Касперовичу, личному тренеру российского стреляющего лыжника Александра Логинова.
Происшествия
В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево
Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Политика
Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова опубликовала фото без одежды
Последний снимок свидетельствует о том, что она превзошла саму себя: женщина выложила фото, где нет даже намека на одежду.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Политика
Лавров в Женеве встретился с генсеком ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров в Женеве за закрытыми для представителей СМИ дверями побеседовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
Политика
Депутат Рады нецензурно поздравил украинцев с 23 февраля
Неоднозначную реакцию в Сети вызвало поздравление депутата Верховной Рады Ильи Кивы с Днём защитника Отечества, в котором он использовал нецензурную лексику.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Политика
Трамп сообщил о контроле над ситуацией с коронавирусом в США
Президента США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединённых Штатах находится под контролем.
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Гаджеты
Huawei представила улучшенный смартфон Mate Xs с гибким экраном
Huawei представили в понедельник в Барселоне новый смартфон Huawei Mate Xs - улучшенную версию вышедшего в 2019 году смартфона Mate 30 с гибким экраном.
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти
Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
Общество
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Спорт
Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»
Политика
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Футбол
Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Футбол
Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Политика
Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году
В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Общество
В Италии от коронавируса умер пятый человек
В Италии умер пятый заразившийся коронавирус, предполагается, что это «нулевой пациент», - тот самый, с которого и началась эпидемия в стране, сообщает La Repubblica.