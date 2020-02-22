Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Тихая гавань»: иностранные инвесторы полюбили Россию

5 фото
На этой неделе рекордный объем облигаций разместил "Газпром", а Минфин в очередной раз успешно реализовал ОФЗ. В обоих случаях спрос втрое превысил предложение. Почему иностранный капитал вдруг горячо полюбил Россию — в материале РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

«Тихая гавань»: иностранные инвесторы полюбили Россию

РИА Новости22 февраля в 00:00

Экономист Масленников назвал причину интереса иностранных инвесторов к России

Экономика сегодня22 февраля в 11:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Биатлон

Стало известно, как у тренера Логинова оказалась украинская аккредитация

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему его организация дала аккредитацию Александру Касперовичу, личному тренеру российского стреляющего лыжника Александра Логинова.
ProstoProSport 12:24
Происшествия

В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево

Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Газета.Ru 11:14
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском 11:06
Политика

Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17

12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.
Известия 10:47
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова опубликовала фото без одежды

Последний снимок свидетельствует о том, что она превзошла саму себя: женщина выложила фото, где нет даже намека на одежду.
Kleo.ru 02:19
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Политика

Лавров в Женеве встретился с генсеком ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Женеве за закрытыми для представителей СМИ дверями побеседовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
News.ru 16:14
Политика

Депутат Рады нецензурно поздравил украинцев с 23 февраля

Неоднозначную реакцию в Сети вызвало поздравление депутата Верховной Рады Ильи Кивы с Днём защитника Отечества, в котором он использовал нецензурную лексику.
Комсомольская правда вчера в 11:38
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Политика

Трамп сообщил о контроле над ситуацией с коронавирусом в США

Президента США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединённых Штатах находится под контролем.
RT на русском 17:41
Общество

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Российская газета 06:44
Гаджеты

Huawei представила улучшенный смартфон Mate Xs с гибким экраном

Huawei представили в понедельник в Барселоне новый смартфон Huawei Mate Xs - улучшенную версию вышедшего в 2019 году смартфона Mate 30 с гибким экраном.
ТАСС 11:31
Шоу-бизнес

Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства

Lenta.ru вчера в 17:29
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен

Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию.
Ведомости 09:58
Армия и оружие

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

РИА Новости 16:07
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru вчера в 14:32
Хоккей

Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти

Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
МР7.ру 09:16
Общество

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Газета.Ru 13:12
Спорт

Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»

Городской телеканал (Брянск) вчера в 11:24
Футбол

«Ливерпуль» одержал 18-ю победу кряду в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

Вести.Ru 17:35
Политика

Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
RT на русском 09:16
Футбол

Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008

Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.
Нева Спорт 13:53
Хоккей

Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»

РБК 03:07
Футбол

Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев

Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Чемпионат 06:50
Политика

Федеральный реестр США раскрыл подарок Путина Трампу в 2018 году

В 2018 году президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет.
РБК 14:03
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК 15:12
Баскетбол

В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Москва 24 13:40
Общество

В Италии от коронавируса умер пятый человек

В Италии умер пятый заразившийся коронавирус, предполагается, что это «нулевой пациент», - тот самый, с которого и началась эпидемия в стране, сообщает La Repubblica.
Московский Комсомолец 07:13
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное