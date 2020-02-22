Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Тихая гавань»: иностранные инвесторы полюбили Россию

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На этой неделе рекордный объем облигаций разместил "Газпром", а Минфин в очередной раз успешно реализовал ОФЗ. В обоих случаях спрос втрое превысил предложение. Почему иностранный капитал вдруг горячо полюбил Россию — в материале РИА Новости.
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«Тихая гавань»: иностранные инвесторы полюбили Россию

РИА Новости22 февраля в 00:00

Экономист Масленников назвал причину интереса иностранных инвесторов к России

Экономика сегодня22 февраля в 11:08
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«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии по футболу

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Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
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У африканских рыб появилась способность продлевать себе жизнь

Ученые выяснили, что у некоторых рыб Африки появилась способность продлевать срок своего существования.
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Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде

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Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

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