Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаТихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest. Публикация о них называется "У России есть рождественский подарок для ВМС США".
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США предупредили об атомном «рождественском подарке» из России

URA.Ruвчера в 21:48

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Российская газетавчера в 11:52

National Interest предупредил США о «рождественском подарке» России

Известиявчера в 17:58

The National Interest предупредил ВМС США о «рождественском подарке» от РФ

ФАНвчера в 14:01

NI: Россия имеет атомный «рождественский подарок» для США

Газета.Ruвчера в 21:25

Пять крупных субмарин: фото

SM Newsвчера в 09:32

Американские СМИ оценили рождественский подарок России для ВМС США

ПолитРоссиявчера в 08:52
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

РИА Новости 00:25
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 13:58
Общество

Галина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Lenta.ru вчера в 23:23
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Общество

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Известия вчера в 23:54
Экономика

Глава ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
News.ru 21 декабря в 22:36
Общество

«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
RT на русском вчера в 20:50
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 04:19
Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
МК-Спорт вчера в 10:52
Общество

В Саратове десятки домов на сутки остались без воды

Регион 64 вчера в 07:47
Здоровье

Кишечные инфекции мигрируют в детсады из сахалинских семей

Сахалинские дошкольники приносят кишечные инфекции в детские сады, свидетельствуют данные департамента образования Южно-Сахалинска.
Сахалин.Инфо вчера в 23:38
Гаджеты

Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»

Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
iXBT.com 22 декабря в 22:31
Общество

Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Ведомости вчера в 16:54
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Политика

Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Lenta.ru вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.
РИА Новости 00:35
Общество

Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

Ведомости вчера в 14:32
Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Интерфакс 22 декабря в 11:45
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
РИА Новости вчера в 18:44
Авто

Бюджетный Hyundai ix35 стал самым востребованным кроссовером марки

Самой популярной моделью бренда вновь удалось стать бюджетному Hyundai ix35 нового поколения с результатом 118 тысяч проданных машин.
Новые автомобили 21 декабря в 23:11
Происшествия

Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов

Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:08
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
РИА Новости вчера в 11:00
Политика

В Германии разрешили строительство «Северного потока-2» зимой

Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы.
Комсомольская правда вчера в 10:21
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс», рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро.
РБК вчера в 22:01
Армия и оружие

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Российская газета вчера в 14:14
Политика

Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17

«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 06:16
Экономика

Подсчитан средний перевод гастарбайтера на родину

Средняя сумма, которую отправляют российские трудовые мигранты на родину через платежные системы, составила по итогам трех кварталов 2019 года 422 доллара.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости вчера в 09:04
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