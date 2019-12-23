Армия и оружие
Российская газетаТихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest. Публикация о них называется "У России есть рождественский подарок для ВМС США".
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Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Экономика
Глава ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
Общество
«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
Общество
В Саратове десятки домов на сутки остались без воды
Здоровье
Кишечные инфекции мигрируют в детсады из сахалинских семей
Сахалинские дошкольники приносят кишечные инфекции в детские сады, свидетельствуют данные департамента образования Южно-Сахалинска.
Гаджеты
Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»
Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
Общество
Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.
Общество
Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Авто
Бюджетный Hyundai ix35 стал самым востребованным кроссовером марки
Самой популярной моделью бренда вновь удалось стать бюджетному Hyundai ix35 нового поколения с результатом 118 тысяч проданных машин.
Происшествия
Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов
Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Политика
В Германии разрешили строительство «Северного потока-2» зимой
Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы.
Общество
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс», рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро.
Армия и оружие
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Экономика
Подсчитан средний перевод гастарбайтера на родину
Средняя сумма, которую отправляют российские трудовые мигранты на родину через платежные системы, составила по итогам трех кварталов 2019 года 422 доллара.
Политика