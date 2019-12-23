Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest. Публикация о них называется "У России есть рождественский подарок для ВМС США".

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

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