Армия и оружие
Российская газетаТихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest. Публикация о них называется "У России есть рождественский подарок для ВМС США".
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Общество
СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Футбол
Тамез, которым интересовался «Спартак», покинет «Ниццу» в январе
Летом этого года Тамез был близок к переходу в "Спартак", но решил отказать "красно-белым".
Общество
«Татнефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» создали предприятие
Российская компания «Татнефть» совместно с «Газпром нефтью» и «Лукойлом» создадут предприятие, которые будет специализироваться на разработке запасов «трудной» нефти.
Происшествия
Названы предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
Появились версии крушения истребителя пятого поколения Т-50 "Су-57" в Хабаровском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя силовых структур.
Политика
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
Армия и оружие
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии пытались атаковать незаконные вооруженные формирования с помощью беспилотников.
Космос
Марсоход Mars 2020 прошел ходовые тесты
Транспорт
В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур
Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Общество
Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
Энергетика
Успеет ли «Газпром» спасти Германию
Германия занимает шестое место в мире по уровню потребления энергии.
Происшествия
Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
Общество
В Саратовской области анонсировали «разгрузку» программы капремонта
В Саратовской областной думе 24 декабря состоялись депутатские слушания на тему реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах.
Происшествия
Тело связанной женщины с пакетом на голове нашли на улице в Москве
Тело 52-летней женщины, у которой были связаны руки и ноги, а на голове — пакет было обнаружено возле мусорки в Басманном районе.
Футбол
Денис Попович может вернуться в РПЛ
Ромео Филипович, агент полузащитника «Цюриха» Дениса Поповича, рассказал о будущем своего клиента.
Происшествия
В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Происшествия
Дагестанец наехал на пешехода и открыл стрельбу
Буйный водитель начал стрелять на пешехода за замечание в Красносельском районе.
Общество
В США начали расследование в отношении BMW
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Экономика
С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии
С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии — на 6,6%. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского отделения ПФР.
Политика
МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны
Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.
Происшествия
В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне
Здоровье
44 случая кори зарегистрировано в Якутске
Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что более пяти тысяч человек получили прививки от кори в Якутске.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Здоровье
Эндокринолог рассказал, сколько воды нужно пить на самом деле
Если человек понуждает себя пить больше воды вопреки жажде, то это безопасно тогда, когда у него здорова сердечно-сосудистая система и почки, сообщает KP.Ru.
Общество
На Кубани устранили аварию на Троицком групповом водопроводе
К ликвидации аварии на Троицком групповом водопроводе подключали и спасателей.