Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest. Публикация о них называется "У России есть рождественский подарок для ВМС США".

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию "В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.

Происшествия Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.

Общество В Саратовской области анонсировали «разгрузку» программы капремонта В Саратовской областной думе 24 декабря состоялись депутатские слушания на тему реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах.

Общество В США начали расследование в отношении BMW Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.