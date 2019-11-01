Общество
Красная веснаТихон Дзядко станет главным редактором телеканала «Дождь»
Предложение стать главным редактором телеканала «Дождь» получил журналист телеканала RTVI Тихон Дзядко, сообщил сам журналист 7 ноября в своем аккаунте в Facebook. «Я перехожу на телеканал „Дождь“ на должность главного редактора», — сообщил Дзядко.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:54, Вашингтон
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
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В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
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Ляшко и представитель Зеленского подрались в аэропорту
Экономика сегодня вчера в 23:25
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Политика
Захарова назвала золотыми слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса.
Life.ru 09:28
Спорт
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Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов
RT на русском 09:04
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Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами
Власти Вьетнама установили, что все 39 мигрантов, найденных мертвыми в фургоне грузовика в графстве Эссекс в Великобритании, были вьетнамцами, сообщает онлайн-газета VnExpress со ссылкой на заявление министерства общественной безопасности Вьетнама.
РИА Новости 09:17
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
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Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти
Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева подтвердила наличие опухоли у 19-летней дочери
Лариса Гузеева прокомментировала встревожившее поклонников известие об обнаруженной у ее 19-летней дочери опухоли.
Территория новостей 04:36
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6-летняя дочь Пугачевой и Галкина выпустила свою книжку
Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает.
Wday.ru 06:39
Финансы
Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ
Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
Коммерсантъ 08:30
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Здоровье
Обеспеченность врачами и медсестрами в Коми превышает 90 процентов
В республике в этом году снизилось количество врачей, фельдшеров и медсестер, однако уровень обеспеченности медицинскими работниками остался на прежнем уровне из-за общего сокращения численности населения.
ИА БНК 06:46
Экономика
Сбербанк намерен закрыть сделку с Mail.ru Group до 2020 года
Сбербанк планирует закрыть сделку с Mail.ru Group по созданию совместного предприятия до 2020 года, заявил 7 ноября первый зампредседателя кредитного учреждения Лев Хасис.
REGNUM 07:19
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования
Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
ИнфоСМИ вчера в 14:18
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Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
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Именитый специалист Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис, которая выступает в танцах вместе с Глебом Смолкиным, с победой на турнире в Риге, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 03:00
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Поддельные AirPods Pro распознаются как оригинальная гарнитура
Неизвестно получила ли китайская версия наушников такие же функции и возможности как AirPods Pro.
The GEEK вчера в 03:20
Политика
Эрдоган намерен обсудить с Путиным меморандум по Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении в ближайшее время связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии.
Аргументы и Факты 04:10
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.
Рамблер 06:54
Кино
Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма
Свободная Пресса вчера в 15:02
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru 07:31