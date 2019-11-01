Общество

Красная веснаКрасная веснаТихон Дзядко станет главным редактором телеканала «Дождь»

Предложение стать главным редактором телеканала «Дождь» получил журналист телеканала RTVI Тихон Дзядко, сообщил сам журналист 7 ноября в своем аккаунте в Facebook. «Я перехожу на телеканал „Дождь“ на должность главного редактора», — сообщил Дзядко.
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Новым главным редактором Дождя станет Тихон Дзядко

Дождь04:01

Журналист Тихон Дзядко подтвердил информацию о своём назначение на пост главного редактора телеканала «Дождь»

Эхо Москвы04:31

Тихон Дзядко объявил о переходе на должность главреда телеканала «Дождь»

РБК04:06

Тихон Дзядко подтвердил данные о назначении на должность главреда «Дождя»

РИА Новости04:34

Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко

ТАСС04:22

Главредом «Дождя» станет Тихон Дзядко

Коммерсантъ04:52

Главным редактором «Дождя» станет Тихон Дзядко

Интерфакс04:33
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:54, Вашингтон
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Тихон Дзядко
Российский журналист
Российский журналист, заместитель главного редактора и ведущий телеканала RTVi, бывший корреспондент и ведущий эфира радиостанции «Эхо Москвы», бывший соведущий программы «Дзядко³» на телеканале «Дождь». Бывший ведущий новостей, заместитель главного редактора «Дождя». С августа 2016 года - ведущий RTVi.
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