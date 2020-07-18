Коронавирус
Газета.RuТихонов не считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»
Бывший игрок и тренер "Спартака" Андрей Тихонов поделился мыслями о полуфинальном поединке Олимп - Кубка России между петербургским "Зенитом" и столичной командой, передает "Матч ТВ". Встреча запланирована на 19 июля и начнется в 18.30 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Футбол
СМИ: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ
Ранее сообщалось, что топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в элитный дивизион.
RT на русском 17:29
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Японский автопроизводитель официально представил концепт нового субкомпактного кроссовера Nissan Magnite.
Моя Москва.онлайн 10:05
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Общество
Россиянам бесплатно раздадут земельные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 09:22
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Общество
Синод РПЦ сменил ректора Николо-Перервинской семинарии
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина.
ТАСС 09:33
Общество
ВОЗ выявила рекордное число случаев коронавируса за сутки
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный прирост случаев CoViD-19 в мире, за минувшие сутки в мире болезнь обнаружена у 237 743 человек.
Life.ru 16:41
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14.
ТАСС 17:26
Здоровье
Диетолог назвал пять самых вредных продуктов на завтрак
ToDay News Ufa 14:17
Технологии
Часть интернета просто перестала работать, включая Discord и Valorant
Примерно в полночь многие пользователи Discord заметили, что популярный мессенджер неожиданно перестал работать по всему миру, а через несколько минут стали понятны реальные масштабы случившегося.
Игромания.ру 17:46
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском 16:20
Общество
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы
Хакеры взломали аккаунты известных американцев и граждан других стран, а также ряда компаний и опубликовали сообщения, в которых предлагали пользователям перевести биткоины на указанный счет.
Взгляд.ру 15 июля в 18:45
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Политика
Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»
Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru 17:45
Здоровье
В США подтвердился случай заражения человека бубонной чумой от белок
Новых случаев заражения не выявлено. Это первый случай заражения человека чумой в Колорадо с 2015 года.
НТВ 15:11
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете
Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что с него взяли подписку о невыезде по подозрению в клевете, дело возбудили из-за комментария к видео телеканала RT.
РИАМО 08:03
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:10
Политика
Два заместителя главы Верховного суда подали заявления об отставке
Два заместителя главы Верховного суда, Василий Нечаев и Олег Свириденко, подали заявления об отставке.
Давыдов.Индекс 08:59
Общество
«Китайский Uber» может запуститься в России в августе
Агрегатор такси DiDi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, начнет работу на российском рынке с Казани.
Коммерсантъ 11:01
Футбол
КДК РФС может наказать Дзюбу и Азмуна за непристойные действия
Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили считает, что нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун должны быть наказаны за непристойные действия в раздевалке сине-бело-голубых.
Спорт день за днем 14:41
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Спорт
В GOG бесплатно раздают Warhammer 40,000: Rites of War
В GOG началась раздача Warhammer 40,000: Rites of War. Пользователи магазина смогут получить стратегию бесплатно до 19 июля.
Cyber.sports.ru 11:11