Бывший игрок и тренер "Спартака" Андрей Тихонов поделился мыслями о полуфинальном поединке Олимп - Кубка России между петербургским "Зенитом" и столичной командой, передает "Матч ТВ". Встреча запланирована на 19 июля и начнется в 18.30 по московскому времени.

Тихонов не считает «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»

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