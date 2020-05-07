Коронавирус
Газета.RuТихонов пожелал Федуну выздоровления
Экс-игрок московского "Спартака" Андрей Тихонов пожелал владельцу красно-белых Леониду Федуну скорейшего выздоровления, передает "Чемпионат.com". Напомним, 7 мая Федун был госпитализирован с коронавирусом.
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Армия и оружие
Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе
Украина заявила о ранении шестерых военнослужащих в Донбассе.
Lenta.ru 12:41
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 17:00
Общество
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до июня
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции в городе до 31 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru 10:52
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш 02:37
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Здоровье
За сутки в Алтайском крае выявили 17 новых случаев коронавируса
По данным оперштаба на четверг, 7 мая, на территории Алтайского края зарегистрированы 17 новых случаев заражения коронавирусом.
Kursk.com 03:41
Политика
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента
"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
Политика
Трамп назвал причиной пандемии коронавируса некомпетентность Китая
Причиной начала пандемии коронавируса нового типа президент США Дональд Трамп назвал некомпетентность Китая.
Известия 18:18
Происшествия
ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите
В Чите наряд ОМОНа вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
Московский Комсомолец Чита 05:41
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3
Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews 13:06
Происшествия
На Кубани за сутки заражение коронавирусом выявили у 99 человек
Краснодар, 7 мая 2020, 11:13 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили 7 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:13
Политика
Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России
Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
Происшествия
Три новых случая заражения COVID-19 подтвердили на Сахалине
Еще о троих подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на Сахалине стало известно сегодня, 8 мая.
АСТВ 19:28
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
Авто
ГИБДД выявила более 300 тысяч автомобилей умерших россиян
ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
Автоновости дня 04:35
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Спорт
Россия проиграла Европе в Кубке наций
Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2, 5:1, 5.
Спорт-Экспресс 15:07
Наука
Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо
Planet Today вчера в 17:21
Энергетика
Цена на нефть может возрасти до 100 долларов за баррель
Цена за нефть может возрасти до 100 долларов за баррель на протяжении ближайших полутора лет.
Наша версия 10:52
Кино
Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands
Лос-Анджелес, США, 6 мая 2020, 09:19 — REGNUM Кейт Бланшетт ведёт переговоры относительно своего участие в съёмках экранизации игры Borderlands.
REGNUM вчера в 02:19
Общество
Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»
Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Общество
Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российская столица не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 05:59
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08