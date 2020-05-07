Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТихонов пожелал Федуну выздоровления

Экс-игрок московского "Спартака" Андрей Тихонов пожелал владельцу красно-белых Леониду Федуну скорейшего выздоровления, передает "Чемпионат.com". Напомним, 7 мая Федун был госпитализирован с коронавирусом.
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