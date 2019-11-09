Футбол
LiveSport.ru«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Чемпионат России, 9 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
|3′
|46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
|63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
|71′
Срджан Мияйлович
|74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
|76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
|77′
Алекс Крал
|80′
|82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
|83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
|84′
Наиль Умяров
Гус Тил
|90′
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
98
Максименко
56
Гапонов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
33
Крал
8
Тил
6
Дантас
9
Мирзов
19
Понсе
20
Шюррле
Чалов
1
Рыжиков
22
Анюков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
9
Радоньич
50
Карпов
8
Гацкан
10
Терехов
17
Зиньковский
20
Мияйлович
14
Гынсарь
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Капитан «Спартака» в акробатическом прыжке выбил мяч с линии ворот и спас команду от гола
Sport24.ru09 ноября в 16:48
Андрей Тихонов – о матче «Спартак» – «Крылья Советов»: Второй тайм даже не хотелось смотреть
Советский спорт09 ноября в 13:25
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:28, Ашберн
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета 12:02
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
Политика
О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.
Газета.Ru 13:17
Происшествия
В аварии на проспекте Победы в Пензе пострадали две женщины
В аварии, произошедшей днем 11 ноября в Пензе, пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном УГИБДД России.
Пенза-Обзор 08:42
Происшествия
СК возбудил уголовные дела из-за угроз убийством судье Мосгорсуда
Следователи задержали двух мужчин за призывы к экстремистской деятельности в интернете и угрозы убийством судье Мосгорсуда.
ТАСС 14:18
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
Известия 03:55
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Шоу-бизнес
Актер Игорь Савочкин госпитализирован
Ранее СМИ сообщили, что Савочкина доставили в больницу с подозрением на пневматоракс. Однако сам актер эту информацию не подтверждает.
Телеканал 360° 12:50
Политика
МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье
МИД РФ считает, что подобный прием применялся западными СМИ при освещении инцидентов, связанных со смертью Александра Литвиненко, Бориса Березовского, а также отравлением Скрипалей.
Вести.Ru 14:01
Происшествия
В Петербурге из реки вытащили мужчину с женскими руками в рюкзаке
RT на русском 09 ноября в 05:59
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Авто
Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» объявил цены на LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем 1,6-литровым Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 13:25
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru 13:44
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 09 ноября в 17:33
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
РБК 10:24
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
CyberSport.ru 06:20
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
Футбол
Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
Евро-футбол.ру вчера в 02:56
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Происшествия
В Одессе разбили памятник бандеровцу
Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41