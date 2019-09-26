Армия и оружие
РИА НовостиТихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты «Оникс»
Береговой комплекс "Бастион" российского Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, сообщило Минобороны.
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Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
News.ru 24 сентября в 04:49
Происшествия
Два сотрудника СК погибли в аварии в Ивановской области
Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли в ДТП с КАМАЗом.
iReactor вчера в 17:42
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ вчера в 06:24
Наука
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Религия
В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России
Lenta.ru 25 сентября в 13:02
Происшествия
Военнослужащих осудили за осквернение мемориала в Буденновске
Суд на Ставрополье приговорил к условному лишению свободы военнослужащих за осквернение мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в Буденновске, сообщает Буденновский гарнизонный военный суд.
РИА Новости вчера в 17:22
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:57
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform 25 сентября в 20:54
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском вчера в 15:02
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ вчера в 04:04
Футбол
Рельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо»
Победа же "Зенита" позволит питерцам увеличить отрыв от одного из основных конкурентов до шести очков.
Известия вчера в 17:00
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства
Роспотребнадзор напомнил правила профилактики бешенства в преддверии всемирного дня борьбы с этим заболеванием, который проводится ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия 00:34
Здоровье
Глава кабмина поручил выделить дополнительные средства на дорогую диагностику и на лекарства больным ССЗ
Минфину совместно с Минздравом премьер поручил также дополнительно предусмотреть в федеральном бюджете на трехлетний период (2020–2022 гг.) по 14,5 млрд руб. ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.
Medvestnik.ru 25 сентября в 11:31
Шоу-бизнес
Участнице КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
RuNews24.ru вчера в 11:13
Общество
Большинство россиян планируют прожить не меньше 87 лет
Согласно исследованию, дольше всех хотят прожить москвичи. Жители столицы в среднем хотят жить до 92,3 года.
Известия вчера в 13:30
Политика
Украина может остаться без нового кредита МВФ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы.
Дума ТВ вчера в 10:10
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии
Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 16:55
Экономика
Названы крупнейшие компании России
«Газпром» пятый год подряд возглавил рейтинг крупнейших компаний России, составленный принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
Lenta.ru вчера в 02:52
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной
Вести.Ru вчера в 04:12
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Музыка
Натали порадовала поклонников новым треком
Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.
Newsroom24 вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня 25 сентября в 05:56
Общество
Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.
РИА Новости вчера в 22:01