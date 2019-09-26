Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты «Оникс»

Береговой комплекс "Бастион" российского Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, сообщило Минобороны.
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Минобороны заявило о первом пуске сверхзвуковой ракеты «Оникс» на Чукотке

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