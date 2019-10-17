Футбол
Sportbox.RUТиль остался недоволен московским пробками
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль остался недоволен загруженностью автодорог столицы.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:21, Вашингтон
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Политика
Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа
9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
Политика
Студенты ВГИК спели Путину песню о раненом казаке
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Общество
Финляндия начнет выдавать шенгенские визы на пять лет
Финляндия с 11 ноября начнет выдавать россиянам шенгенские визы сроком до пяти лет и изменит их внешний вид.
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
Политика
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Политика
США отреагировали на снятие с поезда дипломатов в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии троих дипломатов с поезда в Северодвинске.
Армия и оружие
Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми законными методами
Правительство Сирии намерено противостоять агрессии со стороны Турции, которая проводит военную операцию на приграничной сирийской территории, всеми законными средствами.
Спорт
МОК перенесёт некоторые соревнования на ОИ-2020 из Токио в Саппоро
Международный олимпийский комитет (МОК) перенесёт марафон и соревнования по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро во время летних Олимпийских игр 2020 года.
Политика
Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали пост, в котором подтвердили ее болезнь и попросили от сопереживающих людей просто искренней молитвы.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Общество
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.
Технологии
Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
На испытательном полигоне в Магнитогорске впервые показали боевого робота «Маркер», который предназначен для поддержки армейских подразделений.
Космос
Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках
Политика
Минтруд сообщил о «феминизированности» госслужбы в России
Первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко заявил, что 72% российских государственных служащих - это женщины.
Происшествия
В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой
В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опять собралась замуж
Мария Кожевникова и Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.