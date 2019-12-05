РПЛ
Советский спортТил заявил, что конфликт между Ананидзе и Мельгарехо исчерпан
Голландский полузащитник московского Спартака Гус Тил поделился мнением по поводу ситуации вокруг его партнеров во команде Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, повздоривших во время второго тайма 19-го тура РПЛ против Зенита. Напомним, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу питерцев.
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Тиль: стычка Джано и Мельгарехо? В раздевалке все извинились, инцидент исчерпан
Чемпионат05 декабря в 06:21
Гус Тиль рассказал, чем закончился конфликт между Ананиндзе и Мельгарехо
Нева Спорт05 декабря в 06:52
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:27, Ашберн
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