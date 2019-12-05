РПЛ

Советский спортСоветский спортТил заявил, что конфликт между Ананидзе и Мельгарехо исчерпан

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Голландский полузащитник московского Спартака Гус Тил поделился мнением по поводу ситуации вокруг его партнеров во команде Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, повздоривших во время второго тайма 19-го тура РПЛ против Зенита. Напомним, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу питерцев.
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