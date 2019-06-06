Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram. Тимати также написал имя ребенка.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.

Футбол В Болгарии задержали пятерых футбольных фанатов за расизм Болгарские правоохранители разыскивают футбольных фанатов, проявивших расизм во время оборочного матча чемпионата Европы между сборными Болгарии и Англии.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Общество Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.

Экономика Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Футбол Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".

Авто Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.

Политика Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.

Политика Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, заявил, что Россия в ходе консультаций с другими странами подготовила к внесению на рассмотрение Генассамблеи ООН решение о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-Йорка.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.

Шоу-бизнес Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.

Экономика Как ФНС действовала в деле «Ладоги» ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.

Общество El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.

Авто В России началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.

Гаджеты Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.

Политика Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.