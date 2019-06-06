Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuТимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram. Тимати также написал имя ребенка.
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Мама Тимати поделилась фото с новорожденным внуком

Вокруг ТВ14:29

У Тимати родился сын

РИА Новости12:26

Тимати стал отцом во второй раз

StarHit.ru11:49

У Тимати родился долгожданный наследник

Дни.ру12:03

Тимати счастлив: Анастасия Решетова впервые стала мамой

7Дней.ру12:00

Мама Тимати одной из первых взяла на руки новорожденного внука

Телепрограмма13:19

«Made by Анастасия Решетова»: Симона Юнусова с гордостью представила своего внука

Woman.ru12:54
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Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Футбол

В Болгарии задержали пятерых футбольных фанатов за расизм

Болгарские правоохранители разыскивают футбольных фанатов, проявивших расизм во время оборочного матча чемпионата Европы между сборными Болгарии и Англии.
Аргументы и Факты 07:37
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Общество

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Газета.Ru 15:52
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Экономика

Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы

Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.
РИА Новости 14 октября в 17:00
Единоборства

Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева

Sportbox.RU вчера в 18:10
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Футбол

Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 14:49
Футбол

Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Чемпионат 11:44
Авто

Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая

Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
Новые автомобили вчера в 03:48
Политика

Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.
Москва 24 08:24
Транспорт

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК 14:20
Наука

Наблюдения древних ассирийских астрономов помогают современным ученым исследовать солнечную активность

Naked Science 13:43
Политика

Зеленский назвал неделю тишины условием для разведения сил в Донбассе

Газета.Ru 10:56
Политика

Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, заявил, что Россия в ходе консультаций с другими странами подготовила к внесению на рассмотрение Генассамблеи ООН решение о переносе работы комитета по вопросам разоружения из Нью-Йорка.
Газета.Ru 15:45
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере

Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом

Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру 06:07
Экономика

Как ФНС действовала в деле «Ладоги»

ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
Коммерсантъ вчера в 19:11
Общество

El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.
Ведомости 14:07
Авто

В России началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x

Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Автоновости дня 08:12
Гаджеты

Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

The GEEK 16:45
Гаджеты

Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса

Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
News.ru 06:37
Кино

Зрители раскритиковали новый фильм «Малефисента»

ToDay News Ufa 14:46
Армия и оружие

Американский эсминец Porter вошел в порт Одессы

Как сообщает ТАСС, эсминец ВМС США «Porter» пришвартовался в порту Одессы.
Военное дело вчера в 09:45
Политика

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости вчера в 04:27
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

РИАМО 11:04
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